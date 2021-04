Sandra Kubicka ma... NOWE ZĘBY: "To był mój KOMPLEKS" (FOTO)

Sandra Kubicka jest kobietą pełną sprzeczności. Z jednej strony deklaruje, że nie lubi się chwalić i nie chciałaby być znana tylko z tego, że kogoś zna. Z drugiej natomiast rozpowiada wszem wobec, że zdarzyło jej się wypić z byłą żoną syna Roberta De Niro , jakby można to było uznać za sukces. "Modelka" po raz kolejny bez cienia zażenowania przypomniała o sobie w czwartek, kiedy to postanowiła zaszpanować przed instagramowiczami nowym uzębieniem .

Na wstępie Sandra Kubicka zaznacza, że nawet jej stare zęby cieszyły się międzynarodową renomą. Strach więc pomyśleć, co uda się jej osiągnąć z nowym zestawem perełek.

Wiem, że mój uśmiech przyczynił się do tego, że byłam non stop bookowana w świecie mody i dzięki niemu zwiedzałam świat, uśmiechając się do aparatu - i już na samym wstępie musimy przerwać ten chwytający za serce wywód, bowiem największa internetowa baza danych na temat świata mody models.com nawet o Sandrze nie słyszała. Pomimo licznych prób nie udaje się odnaleźć poświęconego jej profilu na platformie, której redaktorzy naprawdę dokumentują nawet najmniejszy projekt modelek, o ile faktycznie liczą się w branży...