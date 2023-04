Sara Boruc pokazała dawno niewidzianą najstarszą córkę! Oliwia niedługo skończy 18 lat (FOTO)

Pogubiona 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

Pudelkowicze kochani, potrzebuje porady. Jestem mężatką, jestem z moim mężem 14 lat. Poznaliśmy się jeszcze jako gówniarze. Nie miałam okazji być w dorosłych związkach z innymi mężczyznami. Układa nam się poprawnie. Kocham go, to dobry człowiek, ale nie ma w nas już pasji, kłócimy się, seks jest rzadko i jest nijaki. Nie osiągam orgazmów, więc stronię od zbliżeń, oboje jesteśmy sfrustrowani. Nie mamy dzieci. Ostatnio zakochałam się w koledze z pracy z wzajemnością. Nie mamy romansu na razie, tylko ze sobą piszemy. No właśnie, na razie. Nie chcę zdradzać męża. Kolega z pracy jednak bardzo mnie pociąga, czuję coś czego w domu mi brakuje. On też jest żonaty. Nie wiem co robić, on też nie. Nie pociąga mnie tylko fizycznie, chcę z nim spędzać cały czas. Może ten kolega to ten jedyny? Może podoba mi się tylko dlatego, że brakuje mi namiętności w związku? Nawet jeśli to nie ten jedyny, to może jednak nie kocham męża skoro ciągnie mnie do innego i powinnam odejść i pozwolić mu ułożyć sobie życie na nowo? Czy będę żałować, że go zdradzę, czy na starość, że ugrzązłam mimo młodego wieku w starczym związku? Chcę mieć kręgosłup moralny i chyba mam, ale mam tylko jedno życie i chyba chcę też przeżyć coś z kimś innym. Sytuacji nie ułatwia fakt, że mieszkamy w małym mieście. Pomóżcie, nie mam z kim porozmawiać