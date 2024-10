Sara James zdradza, jaka PRYWATNIE jest Heidi Klum. "Jak mnie uczyła kiedyś chodzić na szpilkach, to myślałam, że się zabiję"

Sara James z łatwością wdarła się na polską scenę muzyczną jako zwyciężczyni "The Voice Kids" , która szybko powtórzyła swój sukces na Eurowizji Junior . Młoda artystka, chcąc jeszcze bardziej rozwinąć swoją karierę, ruszyła na podbój "America's Got Talent" .

Sara James szybko zdobyła serca jury talent-show. Od Simona Cowella otrzymała nawet złoty przycisk, który zagwarantował jej miejsce w półfinale, a z Heidi Klum udało jej się nawiązać bardzo dobry kontakt . Dziś celebrytki od czasu do czasu chwalą się w mediach społecznościowych wspólnymi nagraniami. Wiadomo, jakie relacje je łączą.

Sara James zdradziła, jaka prywatnie jest Heidi Klum

Heidi jest bardzo ciepłą osobą. Wiadomo też, że nie znam jej super prywatnie, więc nie mam pojęcia, ale jest bardzo miła, ciepła i urocza. Jest mega wariatką i potrafi robić gwiazdy na szpilkach, co jest szalone. Ja bym w życiu tego nie zrobiła. Jak mnie uczyła kiedyś chodzić na szpilkach, to myślałam, że się zabiję. To było niesamowite - wyjaśniła Sara James w rozmowie z Pudelkiem.