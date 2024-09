Sara James nagrała tiktoka z Heidi Klum. Internauci nie mają wątpliwości: "PODBIJESZ ŚWIAT"

Upór Sary opłacił się z nawiązką. Młodociana piosenkarka stała się ulubienicą Simona Cowella , który dostrzegł w nastolatce "to coś" i wywróżył jej świetlaną karierę w branży muzycznej. Nic więc dziwnego, że kiedy tylko sprzyja ku temu okazja, Sara ucieka do Stanów, gdzie gorliwie pracuje na swoje nazwisko.

W tym tygodniu Sara powróciła na scenę "AGT" jako gość, prezentując swój nowy singiel "Sunshine State Of Mind". Wspierana przez akrobatkę Sofie Dossi, ponownie zaskarbiła sobie aplauz widowni. Talent Polki nie umknął uwadze internautów, którzy w mediach społecznościowych obsypują ją komplementami, porównują do Rihanny i wieszczą jej międzynarodową karierę. Wiele osób liczy na to, że to właśnie Sarze przypadnie zaszczyt reprezentowania Polski podczas 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w Bazylei.