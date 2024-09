Sara James znów wystąpiła w amerykańskim "Mam talent"! Widzowie ZACHWYCENI 16-letnią Polką: "Fenomenalna. Niech jedzie na Eurowizję"

Mówcie co chcecie ale wreszcie Polska otworzyła się na świat. Wcześniej byliśmy jakoś tak zamknięci, może też trochę z kompleksów po tej komunię gdzie językiem obcym w szkołach był rosyjski. A teraz ? Latamy po świecie, robimy kariery, mówimy świetnie po angielsku. Go Poland Go ! We are the best !