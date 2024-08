Sarsa musiała przejść dwie operacje. Groziła jej UTRATA SŁUCHU: "Jest to tajemnicza choroba"

Sarsa o utracie słuchu

Mówiąc teraz w krótkich słowach, ja się naprawdę poczułam jak w filmie. Wyobraźcie sobie, jaka to jest ironia losu i jak zabawna scena, jak z komediodramatu. Przychodzi wokalistka i mówi: "Panie doktorze, trzeba chyba mi zbadać słuch, bo mój partner mówi, że ja nie słyszę, co on do mnie mówi. Ale wszystko jest ok, ja nagrywam piosenki, gram koncerty". I zrobili badanie, wracam na konsultację po badaniach i lekarz mówi: "Choruje pani prawdopodobnie na otosklerozę. To choroba, która prowadzi do całkowitej głuchoty. I ja tak siedzę i mówię: ku…a, czy to się dzieje? – opowiedziała Sarsa.