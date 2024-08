Sarsa powraca z nowym singlem i ujawnia, że przeszła operację: "Ta choroba prowadzi do całkowitej głuchoty. Szybko się nie podniosłam z tej sytuacji"

Sarsa, a właściwie Marta Markiewicz, wzięła udział w jednej z pierwszych edycji "The Voice Poland", docierając aż do półfinału. Występ w programie zapewnił jej ogromną popularność i stał się przepustką do kariery. Wokalistka nagrywała hit za hitem, a jej znakiem rozpoznawczym stały się dwa koczki na głowie, dowcipnie nazywane przez autorkę "sarso-rogami". W pewnym momencie zdecydowała się jednak zmienić wizerunek i zrezygnowała z charakterystycznej fryzury. Na długie miesiące zniknęła także z show-biznesu.