Sąsiedzki dramat Krystiana Ochmana. "Boję się grać na trąbce dłużej niż 5 minut"

Kumpel na studiach mieszkał pod takimi muzykami. Czasami siedzimy nocą u kumpla i popijamy (my byliśmy cicho, nawet muzyka nie grała) a tu o 22, 23 oni zaczynali śpiewać. To byli chyba jacyś spiewacy operowi bo nie powiem, dobre głosy mieli no ale bez przesady...Na dole było słychać (oni mieszkali piętro wyżej) a co dopiero w mieszkaniu obok. No to któregoś razu......puściliśmy sobie Upiora w operze i wyliśmy na dwa głosy :P Nie wiem czy podziałalo, zapomniałem kumpla zapytać