Schwesta Ewa znów powiększyła pośladki. "Winny jest Instagram i TIK TOK, i WSZYSTKO!" (ZDJĘCIA)

To wina mężczyzn i kobiet, które hejtuja inne kobiety za wygląd, wina social mediów, kobieta kobiecie wilkiem, nierealne fotoszopowane zdjęcia gwiazdek Instagrama i tak pierze się mózgi kobietom. Żal mi jej, ja na siłkę chodziłam ,nim zaczęła się ta moda na bycie fit, ust nigdy nie powiększałam, jedyne co mam sztuczne to paznokcie, bo moje ciężko zapuścić. Kobiety to ofiary Instagrama i ich gwiazdek. Dobrze, że są jeszcze takie, co nie używają tego typu portali.