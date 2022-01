Sebastian Fabijański gorzko o instagramowych refleksjach celebrytów: "Mam radar na FAKE". Co na to Maff?

Jest duża różnica między odwagą a populizmem . Kiedy jeden odważny się wychyli i nazwie coś po imieniu, i za nim kolejni to robią, i to się staje trendem, to jest populizm. Czyli mówimy o jakimś sprzeciwie społecznym tylko po to, by zyskać coś dla siebie. To już nie chodzi o tą granicę. Mamy dziwne poczucie przyzwolenia na bycie sędzią ostatecznym.

Weźmy się opamiętajmy. Nie mówię "Nie róbmy tego", tylko weźmy z rozumem zastanówmy, dlaczego to robimy. Czy my to robimy dla tych pieprzonych lajków. Bo jeżeli wrzucasz post, w którym atakujesz coś, co atakują inni, zapewne dostaniesz dużo lajków. A co za tym idzie - dobre zasięgi, a co za tym idzie - kolejnych followersów. To jest mój postulat: opamiętajmy się i zastanówmy. Mam taki radar na fake. Jak ktoś robi coś dlatego, żeby coś zyskać. Ja współczuję cholernie Baśce. Dziewczyna wyraziła coś w sposób mało ok, ale to było szczere. Nie mam nic do tego. Ale do następnych, co krzyczą: "To jest ludobójstwo". Jaki jest twój imperatyw?