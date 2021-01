Sebastian Fabijański zdradza, o czym w nowej piosence RAPUJE (?) Natalia Siwiec: "ZRÓB COŚ DLA MNIE MYSZKO, bądź jak Brad Pitt"

Sebastian Fabijański po kolei odhacza kolejne punkty charakterystyczne dla "typowego rapera". Ma już na koncie konflikt ze znanym kolegą z branży, który to czule nazwał go "pajacem", a niebawem będzie miał też roznegliżowaną modelkę w teledysku... Fabijański namówił Natalię Siwiec, by wystąpił w jego nowym klipie, co musiało być nie lada wyzwaniem, biorąc pod uwagę, że celebrytka większość czasu spędza w meksykańskim Tulum.