Natalia Siwiec z dumą prezentuje pośladki w TELEDYSKU (?) Sebastiana Fabijańskiego (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że Sebastian Fabijański spełnia się także jako raper. Życiowy partner Maffashion oraz ojciec małego Bastiana karierę w branży muzycznej okupił już nawet wyjątkowo medialnym konfliktem z kolegą po fachu, Quebonafide . Chociaż niektóre efekty twórczości Seby spotkały się już z krytyką ze strony internautów, ten nie ustaje w pracy nad kolejnymi rymami. We wtorek Fabijański opublikował na swoim instagramowym profilu zdjęcia wykonane prawdopodobnie na planie jego najnowszego teledysku. Po dodanym przez aktora hasztagu można wywnioskować, że utwór nosi nazwę Supernowa .

Chociaż Sebastian nie zdradził, czego dokładnie dotyczy opublikowany przez niego wpis, postanowił najwidoczniej dołożyć wszelkich starań, by nie przeszedł on w mediach bez echa. Okazuje się bowiem, że aktor do współpracy zaprosił... Natalię Siwiec.