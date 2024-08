Sebastian Karpiel-Bułecka dostał posadę w Polsacie! "Witaj w ekipie"

Paulina Krupińska od dobrych kilku lat związana jest ze stacją TVN. W 2020 roku rozpoczęła swoją przygodę jako prowadząca "Dzień Dobry TVN". Miss Polonia 2012 można oglądać w śniadaniówce w duecie z Damianem Michałowskim.

Sebastian Karpiel-Bułecka nową gwiazdą Polsatu

Jak się właśnie okazało, karierę w telewizji będzie robił także mąż Pauliny. Co jednak najciekawsze, nie w TVN, a u konkurencji. Sebastian Karpiel-Bułecka dostał bowiem posadę w "Must Be the Music". O tym, że lider zespołu Zakopower zostanie jurorem w muzycznym show, poinformowano na antenie nowej śniadaniówki Polsatu. W sobotę muzyk pojawił się w studiu "Halo, tu Polsat", gdzie wraz z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim pogawędził o nowej fusze. Zdradził m.in., jakie emocje towarzyszą mu przed telewizyjnym debiutem oraz jakim będzie jurorem.

Sebastian Karpiel-Bułecka o posadzie w muzycznym show

Jest to dla mnie ogromnym wyzwaniem, ale cieszę się, bo to jest nowa droga. Nigdy nie brałem w czymś takim udziału i nie mogę się doczekać - mówił podekscytowany, dodając:

To wszystko czas pokaże. Na pewno będę uczciwym jurorem. Ale czy srogim? Na pewno wymagającym. Będę szukał oryginalności, muzyki, która mnie zaskakuje. Nie lubię przewidywalności w muzyce, lubię być zaskakiwany. Szukam ludzi, którzy kochają to, co robią, którzy wkładają serce w muzykę i która jest dla nich wielką pasją. Bo to się przekłada na emocje.

W social mediach śniadaniówki pojawiła się publikacja poświęcona Sebastianowi.

Zróbcie hałas dla kolejnego jurora nowej edycji "Must Be the Music". @sebastiankarpielbulecka, witaj w ekipie! - napisano pod zdjęciem artysty.

Jesteście ciekawi, jak Karpiel-Bułecka sprawdzi się w nowej roli?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.