TYLKO NA PUDELKU: "Must Be the Music" wraca do Polsatu. Wielka gwiazda blisko fotela jurorki

"Must Be the Music. Tylko muzyka" przez ponad pięć lat był jednym z najpopularniejszych programów w Polsacie i doczekał się aż jedenastu edycji. Dzięki niemu na rynku muzycznym pojawiły się takie zespoły jak Enej oraz LemOn. Jak to jednak bywa w show-biznesie, udział w programie i dojście do finału nie zawsze oznacza wielką karierę i sławę. Szerokim echem w mediach odbiła się decyzja Macieja Czaczyka, który po show postanowił zostać księdzem.

W 2016 roku Polsat zrezygnował z realizacji kolejnych sezonów. Tym większe było zaskoczenie, gdy kilka miesięcy temu pojawiły się plotki, że "MBTM" będzie reaktywowane. Mówiło się nawet, że program wystartuje jesienią 2024 roku, ale jak ustaliliśmy - wtedy ruszą nagrania nowych odcinków. Aktualnie trwają castingi dla uczestników, a emisję zaplanowano na 2025 rok.

Zapraszamy wszystkich, którzy marzą o muzycznej karierze, do wzięcia w nim udziału - wokalistów, instrumentalistów, zespoły, a nawet całe orkiestry! Możesz wykonać własne utwory albo zaprezentować swoje wykonanie już znanych przebojów - to Twoja szansa na pokazanie talentu szerokiej publiczności - czytamy na oficjalnej stronie Polsatu.

"Must Be the Music. Tylko muzyka" wraca do Polsatu. Kto w nowej edycji?

Pudelek ustalił, że trwają rozmowy z gwiazdami, które mają zasiąść w jury. Do tej pory uczestników oceniały cztery osoby. Tym razem będzie podobnie, ale jednak z małą zmianą.

W stałym składzie znajdą się trzy osoby. Czwarty juror będzie zmieniał się co odcinek - usłyszeliśmy od osoby z produkcji.

Nasze źródła mówią, że w show zobaczymy Katarzynę Nosowską. Wszystko zależy od tego, czy artystce uda się pogodzić terminy koncertów z nagraniami i castingami. Decyzja zapadnie na dniach.

Wcześniej w jury zasiadali: Kora, Elżbieta Zapendowska i Adam Sztaba we wszystkich edycjach oraz Piotr Rogucki (7-10 edycja), Tymon Tymański (11 edycja) oraz Wojciech "Łozo" Łozowski (1-6 edycja).

