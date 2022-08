Selena Gomez i Tyga spędzili RAZEM wieczór! "Wymknęli się z lokalu nad ranem" (ZDJĘCIA)

Selena Gomez wiele lat temu zyskała gigantyczną popularność, a wszystko to za sprawą Disneya. Gwiazda nie mogła jednak zakosztować spokojnego dorastania, bo niemalże na każdym kroku towarzyszyły jej blaski fleszy. Pierwszy raz na ekranie pojawiła się, mając zaledwie siedem lat. Wtedy to wcieliła się w postać Gianny w serialu "Barney i przyjaciele".

Międzynarodowy rozgłos przyniosła jej disneyowska rola Alex Russo w "Czarodziejach z Waverly Place" . Aktorka spełnia się również jako piosenkarka, co jakiś czas racząc swoich fanów nowymi kawałkami. W ostatnim czasie o jej artystycznych dokonaniach nieco przycichło, ale Gomez wróciła z wielką pompą dzięki serialowi "Zbrodnie po sąsiedzku".

Niedawno gwiazda przyznała, że marzy o założeniu rodziny. Zapytana o plany na najbliższe lata, odparła, że "ma nadzieję, że wyjdzie za mąż i zostanie mamą" . O życiu uczuciowym artystki przez lata rozpisywano się w kontekście Justina Biebera, z którym była związana. Mimo że piosenkarz ułożył sobie życie z Hailey Bieber, ten temat wciąż do niej powraca jak bumerang.

Niedawno media obiegły zdjęcia z włoskich wakacji, na których to szczególnie życzliwie spoglądał na Selenę producent Andrea Iervolino, jednakże plotkuje się, że to tylko przyjaciel artystki. Tym razem gwiazdę przyuważono na spotkaniu z... Tygą. Gwiazdy widziane były w popularnej wśród celebrytów knajpie "The Nice Guy".