Selena Gomez prezentuje odmienioną sylwetkę na SAG Awards

Ludzie się od niej nie odczepią. Gruba to źle, chuda to ozempic. A to, że chora mają w nosie i w jednym i w drugim przypadku. Ja rozumiem przez co ona przechodzi, bo też prze chorobę tyję i chudnę po 30 kg. I uwierzcie mi, że nikt nie chciałby tak żyć, a dla organizmu to jest wyczerpujące. Dajcie jej spokój.