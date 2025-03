Senior z Łomży wygrał fortunę na loterii. Wszystko STRACIŁ w wyniku wyłudzeń i kradzieży. "Bili go i zmusili do wypłaty"

Pierwsza zasada: wygrałeś? Milczysz jak grób. Jak będziesz miał kasę wszyscy cię będą szanowali i nikt nie będzie dociekał, ile masz i skąd masz. Ja nie powiedziałabym nawet mężowi i dzieciom. Chociażby ze względu na moje i ich bezpieczeństwo. A wiadomo to co jakiemuś bandycie ze wschodu, których u nas teraz nie brakuje, strzeliłoby do głowy? Jakieś porwanie, okup, wymuszenie. Po prostu mówi się w domu, że zaprosili mnie do nowego dobrze płatnego projektu. Tyle.