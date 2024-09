Serena Williams jest świadkiem Jehowy. Są głosy, że nie przestrzega zasad własnej religii: "Pokazuje, że są RÓWNI I RÓWNIEJSI"

Serena Williams przez lata była jedną z najsłynniejszych tenisistek. We wrześniu 2022 roku ogłosiła jednak, że kończy karierę sportową, aby skupić się na rodzinie i prowadzeniu biznesów. Fani nadal ciepło wspominają jej sukcesy, a to, co dziś u niej słychać, wciąż budzi spore zainteresowanie mediów.

Serena Williams jest świadkiem Jehowy. Pojawiły się pewne wątpliwości

Serena Williams jest świadkiem Jehowy i brała udział w ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Dlaczego to jest dziwne? A no dlatego, że świadkowie generalnie nie mogą być zawodowymi sportowcami. Ich styl życia stoi w sprzeczności ze stylem życia świadków Jehowy - padło w nagraniu. Uważają się też za obywateli Królestwa Bożego, więc noszenie flagi na koszulce, śpiewanie hymnu - wszystko to odpada.

A Serena tymczasem ma wywalone. No i dobrze dla niej, ale przynosi to takie dwa duże minusy dla organizacji. Po pierwsze pokazuje, że są tam równi i równiejsi i co wolno Serenie, to nie Piotrkowi, który miał talent do piłki nożnej. A skoro taka Serena pokazuje, że jest feministką, że jest za równością, wspiera społeczność LGBT, to taki świadek może sobie pomyśleć, że w sumie to nic złego. A dlaczego Sereny nie spotykają takie konsekwencje, jakie spotkałyby zwykłego świadka Jehowy?