Shakira wyglądała kiedyś zupełnie jak... kochanka Gerarda Pique?! TikTokerka opublikowała archiwalne fotki (WIDEO)

Ewa 6 min. temu

Moim zdaniem tu nie chodzi o wygląd, a o to że Shakira jest bardzo inteligentna, zna wiele języków, jest przedsiębiorcza i go przerosła. Teraz ma młoda gowniare,która jest w niego wpatrzona i jest na każde kiwnięcie. Łatwa i szybka zabawa to czego mu teraz potrzeba, odskocznia od problemów i próba dowartościowania siebie. Niestety, wszystko się wydało i teraz musi wypić to piwo... Na razie gra, że wszystko jest ok. Że ma nową dziewczynę, ale moim zdaniem to długo nie potrwa , ona jest za młoda. I prędzej czy później wyjdą różnice wieku,i kwas jaki się ciągnie od kiedy media się dowiedziały że romans trwał jeszcze za czasów związku z Shakira.... Jego konflikt z Messi ( wcześniej jego przyjacielem), też mówi wiele co to za typ człowieka. Ktoś kto interesuje się trochę piłką, wie że Messi miał do niego wielki żal, że za jego plecami knuł i chciał więcej kasy z Barcelony ( która borykała się z problemami finansowymi, a Messi chciał pomóc klubowi). Dobrze dla Shakiry że pojawiła się Clara, bo uwolniła go od tego egoisty a ona jeszcze sporo zarobiła na piosenkach napisanych po rozstaniu.