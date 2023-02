Shakira zatrudniła prywatnego detektywa, by śledził Gerarda Pique. Skłoniła ją do tego dziwna prośba piłkarza

Kamila 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Owszem pamiętam wszystko dokładnie. Nie przytaknęła mi tylko ale spisała wszystko dokładnie w Wordzie na kilku stronach. Przyszła, zrobiła zebranie, przedstawiła wszystkim co i jak, odpowiedziała na pytania a potem wysłała spis do dyrektora i do Niemiec. Ja jej nie zmuszałam żeby mnie wyznaczała do raportów. Wręcz przeciwnie, powiedziałam że zaakceptuję wszystko co ona napisze byle tylko było to wiadome, żebym nie znalazła się znowu w sytuacji kiedy na ostatnią chwilę dowiaduję się że trzeba coś zrobić. I wszystko potem działało bez zarzutu co zresztą potwierdził Andzi szef dziwiąc się czemuż to Andzia ni stąd ni zowąd chce mnie zwalniać. I tak, podczas jej nieobecności zrobiłam 6 raportów miesięcznych, conajmniej jeden kwartalny oraz półroczną prognozę rocznego wyniku zwaną po angielsku year end estimation. A na codzień zajmowałam się w tym czasie środkami trwałymi, dekretowaniem faktur i płatnościami. O procesie sporządzania raportów nie bede pisać bo szkoda mi czasu na pisanie o czymś co i tak macie w dpie.