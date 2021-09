Sharon Stone komentuje sytuację osób LGBTQ+ w Polsce! "Nikt nie zapytał mnie, jak uprawiam seks"

Ana 20 min. temu zgłoś do moderacji 26 2 Odpowiedz

Wszytsko dobrze było każdy żył po swojemu puki to oni nie zaczeli włazić ze swoimi prefercjami do naszych domów i się obnosić z tym ja już mam dość tego tematu znam osobiście 3 gejów mieszkam w Paryżu i nigdy nie widziałam u nich w domu żadnej flagi LGBT i do tego oni to bardzo krytykują rozmawilam z jednym na renta adopcji dzieci sam zaczol i powiedzila ze nie opiera tego ze on mia matkę i wie ze matka jest bardzo ważna w życiu człowieka i nie mógł by tak skrzywdzić dziecka niech się ludzie zastanowią ze drugi mały człowiek nie jest zabawka a jeśli gej chce mieć dziecko niech poszuka chętniej kobiety niech mu urodzi i będzie miał ale tu nie chodzi przecież o posiadanie potomstwa prawda tylko o politykę .