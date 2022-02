Shia LaBeouf zostanie ojcem! Matką dziecka wykluczonego z Hollywood aktora będzie... jego BYŁA ŻONA

Toksyczny 47 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Wow, a na zdjęciach wszystko widać (tą toksyczność o którą został oskarżony), on bary do przodu , ręce do walki, łokciem aż ją zahaczał jak szedł z nią. Dla niej miejsca brak, gdy szli razem. A na każdym zdjęciu z nim dodatkowo ona ma głowę spuszczononą, czoło pochylone, zerkanie spod czoła, a tu patrzcie, bez niego normalnie wyglada i się zachowuje. To nie efekt ciąży. Pewnie jak byli razem to był wpierdziel za patrzenie się n ludzi, najlepiej jakby maskę czy co innego na głowę nosiła co by nie kusić innych facetów.