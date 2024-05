Siedział w więzieniu z mężem Kaźmierskiej. Wiadomo, co ojciec Conana mówił na temat Dagmary. "Po jakimś czasie stała się POTWOREM"

lew 35 min. temu zgłoś do moderacji 72 2 Odpowiedz

Skoro nawet on, siedzący wtedy w światku przestępczym się od niej odwrócił, tzn. że ta "kobieta" nie miała żadnych skrupułów. Bo nawet w ich świecie jest jakiś (tak to nazwijmy) kodeks honorowy (pewnych rzeczy się nie robi..). Ja powtórzę. Jej przeszłość, jej sprawa. Pytanie w jakim kręgu obracają się włodarze stacji telewizyjnych, bo przecież takie osoby (jak choćby do programu "Królowe..") gdzieś trzeba znaleźć.. To, że są wpuszczane na salony mnie przeraża. W jaką stronę zmierza świat, skoro są lansowane, promowane lub sztucznie kreowane. Jednostki prymitywne, patologiczne, babo-chłopy jak wulgarna Laluncia. Robi się z nich gwiazdy, zaprasza do tv. To żenada i upadek mediów.