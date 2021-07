Silna i niezależna Blanka Lipińska składa życzenia urodzinowe... SAMEJ SOBIE: "Sto lat, Księżniczko Ciemności"

Blanka Lipińska kreuje się na niezależną i świadomą kobietę sukcesu, która pomimo przeciwności losu do wszystkiego doszła sama. Byłej rekruterce "ring girls" zdarza się więc jeździć na wakacje samotnie. Na relacje z mężczyznami najzwyczajniej w świecie nie ma czasu...

Nic zatem dziwnego, że w dniu swoich 35. urodzin autorka "365 dni" postanowiła sama sobie złożyć życzenia urodzinowe. Podczas gdy zazwyczaj znane jubilatki ograniczają się do "szerowania" za pośrednictwem Instagrama napływających zewsząd życzeń od znanych znajomych, Blania popełniła wpis, w którym zwraca się do samej siebie.

Miałam 35 lat na to, by udowadniać coś komuś, to strasznie dużo czasu… Teraz życzę sobie żyć! Sto lat, Księżniczko Ciemności! - kwituje.