Skandal po występie AGBE na festynie dla dzieci. Najmłodsi śpiewali jej hit o WÓDCE I BLETKACH: "To się nie dzieje"

Na imprezie przygotowanej z myślą m.in. o dzieciach odebranych biologicznym rodzicom, bo ci mieli problemy z alkoholem i innymi uzależnieniami, nie powinny być prezentowane utwory o piciu. Zabrakło wyczucia. Dzieci, które pojawiły się na koncercie, były zadowolone. Niektóre nuciły melodię, ale chyba nie zastanawiały się nad przekazem tekstu. Może to i lepie j - cytuje opinie czytelników "Gazeta Pomorska".

Wódka, bletki, imprezy i setki — publiczność dzieci. Gratuluję; Jaka hipokryzja, świętują dzień rodzicielstwa zastępczego, gdzie niejednokrotnie dzieci trafiają do rodzin zastępczych, bo biologiczni rodzice byli alkusami, a tu gwiazdeczka o wódeczce i imprezkach, i to przed dzieciakami kilkuletnimi. Brawo Włocławek; Kiedyś dzieciom śpiewała Majka Jeżowska i Arka Noego, dzisiaj półnagie laski śpiewają o patologii; To się nie dzieje - grzmieli.