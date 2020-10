Skazana "królowa życia" Sylwia Peretti ODWOŁUJE ŚLUB?! "Chcę odstąpić salę weselną oraz termin ślubu"

onaona 57 min. temu zgłoś do moderacji 130 20 Odpowiedz

Ja pracuję po 12 h albo czasami więcej żeby spłacić kawalerkę. Wszystko idzie na kredyt i nie mogę sobie pozwolić na rozwój, kursy języki. Jak wracam do domu nie mam siły nawet żeby posprzątać. Nie marzę o wystawnym życiu tylko żeby być niezależną i żeby nie wszystko toczyło się wokół moich długów. Niby przez harowanie wychodzi mi 6000 ale to i tak idzie na spłatę bo marzę o lepszym życiu. Dopóki nie znałam pudelka byłam szczęśliwa. Teraz jak czytam że takie Mariny lenie nic nie robiące nie wiedzą co kupić żeby zapełnić pustkę dnia, jest mi naprawdę przykro. Doczekaliśmy smutnych czasów, kiedy promowani są patocelebryci. Kiedyś żeby być w telewizji trzeba było być geniuszem. Pogodynki miały studia znajomość języków. Dziś to tylko układy swój wciaga swojego i jest OK. Ci co nie mają znajomości tyrają żeby jakoś było