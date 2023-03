"Skromna" Kinga Rusin w bikini zachwala dietę wege: "Czuję się lepiej niż kiedykolwiek i to chyba WIDAĆ" (FOTO)

Ostatnio Małgorzata Rozenek przy okazji chwalenia się kaloryferem, przyznała się do tego, że odstawiła mięso. Celebrytka zachwalała dietę wegetariańską , wyznając, że ta sprawia, iż "chce się latać". W najnowszym wywiadzie dodała, że mięsa nie spożywa cała jej rodzina, w tym i mały Henio. Dwulatek ponoć od urodzenia konsumuje jedynie posiłki oparte na roślinach.

Kinga Rusin wyznaje, że nie je mięsa

Kinga Rusin pozuje w bikini i zdradza przy okazji tajniki diety

Do posta o zaletach bycia wege Kinga Rusin dołączyła zdjęcia, na których możemy oglądać ją w bikini. Była gwiazda TVN mogła przy okazji pochwalić się wysportowanym ciałem i wyrzeźbiony brzuchem.

Najważniejsze jest jednak to, jak się czuję, a czuję się lepiej niż kiedykolwiek i to chyba widać - wskazuje skromnie, zapewne mając na myśli doskonałą formę, którą zaprezentowała na opublikowanych fotografiach. Jestem aktywna, uprawiam ekstremalne sporty, mam mnóstwo energii! - czytamy dalej.

Rezygnacja z jedzenia mięsa to indywidualna decyzja. Początkowo znacznie ograniczyłam jedzenie mięsa, aż w końcu całkowicie z niego zrezygnowałam. Nigdy od tamtej pory mnie do niego nie ciągnęło, nigdy nie "tęskniłam" za jego smakiem, nigdy nie żałowałam tej zmiany - przybliża fanom swoją historię i poleca książkę, którą napisała jakiś czas temu.

Na koniec zdradza, że zdjęcia pochodzą z jej niedawnej wyprawy na Malediwy. Aktualnie Kinga jest bowiem na nartach we Francji.

Zobaczcie fotki Rusin w bikini. Przekonują Was do tego, by na dobre porzucić mięso?