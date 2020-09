Skromni Gabriel i Rafał dumają nad swoją rezygnacją z "Królowych Życia": "Jesteśmy NIE DO ZASTĄPIENIA"

W rozmowie z reporterem Pudelka panowie zapewnili jednak, że odejście z programu było ich decyzją. Dodali, że raz na zawsze zamykają epizod związany z show. Dość powściągliwie odnieśli się do nowych bohaterów, twierdząc, że „barwne ptaki" z Głogowa są nie do zastąpienia.

Wycofujemy się na zawsze, to była nasza wspólna decyzja. Postanowiliśmy odejść z programu. Jak coś się zamyka, to już nie otwiera z powrotem - zapewniają. Nowa para z pewnością będzie porównywana do "barwnych ptaków" z Głogowa. To nie jest łatwe zadanie. Nie jesteśmy do zastąpienia.