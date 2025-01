Skrytykowała Meghan Markle i księcia Harry'ego jako "turystów katastroficznych". Dotknęło ich to do żywego: "To dla nich OBRAZA"

prawda w 100% jedzie tam tylko po to żeby zrobić zdjęcie . Jeśli jedzie pomóc to zero zdjęć . A tak jest jak z powodzią w Polsce , musieli zmaknąć wjazdy do miast bo czuby przyjechały zrobić sobie zdjęcie z łopata i do domu. Zezwierzęcenie ludzi postępuje .