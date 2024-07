Sławomir Świerzyński nazywa żonę "kobietą swojego życia". Poderwał ją, gdy miała tylko 16 lat: "Renata zniosła ze mną bardzo wiele"

pozdrawiam 1 godz. temu zgłoś do moderacji 167 32 Odpowiedz

dlaczego to kobiety muszą ,,znosić'' wybryki mężów. serio tak się poniżać, dla kilku srebrników,a mężulek wraca z małolatkami nad ranem. Ciekawe, ze nigdy nie słyszałam, o przypadku, żeby to mąż znosił wybryki i skok w bok żony. BO MEZCZYNI TO NAJWIEKSI EGOISCI NA TEJ KULI ZIEMSKIEJ TYLKO JA JA JA, A JAK MA PIENIADZE TO JUZ MYSLI, ZE JEST PANEM I BOGIEM. TA KOBIETA SIE PONIZA, CHOCIAZ ZA PIENIADZE, A WIEKSZOSC PAN PONIZA SIE ZA DARMO TO JUZ JEST SZCZYT. to wy drogie panie tak rozpuściłyście tych chłopów, bo wszystko ,,znosicie,, ciekawe jakby wam się coś przytrafiło, typu choroba czy chore dziecko, mężczyźni będą pierwsi do ucieczki, i nie bedą ,,znosić''. oni szukają tylko naiwnych opiekunek, i darmowych pan domu. sluz panu wiernie, on tobie na koniec piernie