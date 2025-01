Postępowanie ws. wypadku syna Sylwii Peretti zostało UMORZONE! Prokuratura wydała komunikat i wskazała sprawcę

Sylwia, to dobra wiadomość! Bóg wysłuchuje modlitw a Patryk jest już z Jezusem i razem to ogarniają tu na ziemi. Spójrz na to tak - już nikt szargać nie będzie dobrego imienia Patryka i Twojego. Niech hejterzy zapamiętają na wieki ze Peretti to święta marka! I nie przejmuj się hejterami bo im nic nie pomoże. Można im jedynie wpółczuć, olewać, a w sercu odsyłać do diabła. Sorry, ze brutalnie ale taka prawda. Wszystko będzie dobrze - dajesz radę, rządzisz, Szefowa!!!