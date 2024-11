Sylwia Peretti zwróciła się do zmarłego syna: "Odnajdź mnie, proszę. Już za dużo szukania, już za dużo czekania"

Sylwia Peretii opublikowała emocjonalny wpis

Najnowszy wpis pojawił się 3 listopada, w dniu jej imienin. Celebrytka opublikowała na swoim instagramowym profilu wzruszający filmik, w którym to wróciła wspomnieniami do chwil spędzonych razem z synem. Nagranie okrasiła emocjonalnym komentarzem.

Kochałam cię przez całe twoje życie i będę tęsknić za tobą do końca swojego. W każde moje imieniny śmiałeś się, że 3 listopada w kwiaciarni dostępne są najczęściej chryzantemy, których wiesz, jak nie lubię i tak szukałeś, aż znajdowałeś to, co lubię - wyznała Sylwia.

Więc teraz odnajdź mnie, proszę. Już za dużo szukania, już za dużo czekania. I choć wiem, co odpowiesz... Że dotrzemy do siebie ponownie, tylko jeszcze nie teraz, żebym odnalazła swój uśmiech, odnalazła cel i sposoby na to, by czuć się żywym, przecież oddziela nas od siebie jedynie migot czasu - dodała.