"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil reaguje na komentarze, że z Izą "TYLKO PIJĄ"

ziomek 24 min. temu

Ta matka od Izy mogłaby dać spokój i nie afiszowac się w programie. Iza też zamiast spędzać czas z Kamilem, to non stop rozmowy z mamą , potem spotkania z mamą, dzwonienia do kolezanek, umawianie się na sylwestra. Co za wiocha. Chce go tak zatrzymać i zintegrować z rodziną , by trudniej mu było zwiać. W żadnym z tych edycji nie było takich rzeczy. Uczestnicy do konca nie afiszowali się z rodzinami, bo przeciez nie wiadomio konca . Mam od Izy to takie słówka, takie głupoty opowiada. Ma dopiero 52 lata, musiała zajść z Izą jak miała 15 lat