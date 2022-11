"Ślub od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo Marty i Patryka też NIE PRZETRWA? Internauci są prawie pewni, że mają NOWYCH PARTNERÓW...

Wkrótce czas decyzji w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Kto pozostanie w małżeństwie?

Zdaniem internautów Marta i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są niemal pewnymi kandydatami do rozwodu po programie, jednak nie tylko oni. W sieci aż huczy od negatywnych komentarzy pod adresem Justyny , czyli żony Przemka , która zasłynęła wygórowanymi wymaganiami i ciągłymi wahaniami nastrojów. Widzowie nie ukrywają, że nie widzą ich już jako małżeństwa, a para może być kolejną, która zdecyduje się rozstać.

Co dalej z małżeństwem Marty i Patryka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Nagła wizyta przyjaciół Patryka podzieliła internautów, którzy wskazują, że Marta niekoniecznie do nich pasowała i była dość zmieszana. Co prawda jedna niezapowiedziana wizyta znajomych nie jest raczej w stanie zniszczyć ich małżeństwa, ale w sieci coraz częściej można się natknąć na komentarze, jakoby ich relacja miała nie przetrwać .

Bardzo fajna, logiczna para, jedyna pozytywna w tym sezonie. Ale słyszałam, że nie są razem. Szkoda by było - pisze jedna z fanek.

Fani oczywiście już doszukują się "dowodów" na potwierdzenie bądź obalenie tej tezy. Ostateczną decyzję pary poznamy już niebawem, ale internauci wskazują, że ponoć żadne z małżonków nie zdecydowało się wyprowadzić ze swojego miasta, a małżeństwo na odległość raczej nie wchodzi w grę. Może to wynikać z niechęci do zmiany pracy, ale nie tylko, bo Patryk jeszcze przed kamerami wykańczał przecież swoje "miejsce do życia".