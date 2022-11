"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta znów WBIJA SZPILĘ Maciejowi? Boleśnie zadrwiła z jego hobby... (FOTO)

Gość 21 min. temu zgłoś do moderacji 25 7 Odpowiedz

Marta myśli o disco polo to samo, co większość myślących ludzi - to prymitywna muzyka, dla tych, którym taka, najmniej skomplikowana muzyka wystarcza, bo taka robi im przyjemność. Powtarza się w kółko, że na weselach okazuje się, iż wszyscy disco polo lubią i znają, tylko się ze wstydu do tego nie przyznają. Wygodna bzdura, świetnie można bawić się na weselu przy rock and roll-owej klasyce, nie prymitywnej, bez poczucia zażenowania. Disco polo, to dla mnie stan umysłu, wiem, że z taką osobą nie wiele mnie łączy, nie będzie o czym gadać na dłuższą metę.