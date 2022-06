Słynny "polski hydraulik" przytył 40 kg i pracuje jako... model plus size! Zobaczcie, jak się zmienił (FOTO)

Piotr Adamski vel. "polski hydraulik" kilkanaście lat temu prężył się do obiektywu pod wieżą Eiffla, a fotografie ukazujące przystojniaka w "stroju roboczym" szybko pojawiły się w prasie w całej Europie. Kampania Polskiej Organizacji Turystycznej dość nieoczekiwanie przyniosła modelowi popularność, wejściówki na branżowe eventy, a nawet zaproszenie do Tańca z gwiazdami. Adamski nie zabawił jednak w show biznesie długo. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej i zaczął pracować jako finansista. Teraz, dość nieoczekiwanie, postanowił wrócić do mediów i udzielił wywiadu redakcji Dzień Dobry TVN.