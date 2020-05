Smagana wiatrem Martyna Gliwińska trzyma się za rękę Z TAJEMNICZYM NIEZNAJOMYM (FOTO)

maciej gl 32 min. temu zgłoś do moderacji 83 1 Odpowiedz

Ona pewnie myśli, że skoro piszą o niej na pudelku, to jest celebrytką, jest znana/sławna i pozostaje tylko czekać na oferty reklamowania produktów na instagramie, a prawda jest taka, że jest zwykłym planktonem, zapychaczem treści na pudlu - jak nie ma o kim napisać, to wejdziemy na instagrama Gliwińskiej i z czegoś ukręcimy newsa. Ja rozumiem, że życie różnie się układa, ale ile to ludzi klika w nią dla beki, bo to ta, co zaciążyła z facetem od neseserka? Po co jej to?