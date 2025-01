Smolasty ZAPOMNIAŁ TEKSTU piosenki podczas sylwestrowego występu w Polsacie

HIT KIT bo w przypadku chłopaka młodego czyli Pana Smolastego to żadna afera bo może jako młodzik korzystać z tromptera a My przecież Moi Kochani bardzo znanego zakochanego w Unii Europejskiej POlityka znamy, który kompletnie o tym co głosił niedawno zaPOmina i przecząc Sam Sobie co rusz nowe teksty na uszy Nam nawija ! POnieważ My Polacy dobre serduszka mamy to może z POwodu tej choroby zawodowej biedaka POżegnamy i rentę inwalidzką w Nowym Roku przyznamy !!! Ten Komentarz do Domu Wolnego Słowa wysłałem aby w kapsule czasu go przechowali jeśli no wiecie przyznając mi rację sierpem go tu za moment wytniecie !!!!