Już po raz 15. gwiazdy związane ze stacją TVN promują świąteczną akcję charytatywną "Podaruj Misia"

Najbardziej rozpoznawalne twarze TVN, a wśród nich Małgorzata Rozenek, Małgorzata Socha i Martyna Wojciechowska przyłączyły się do akcji charytatywnej "Podaruj Misia" Fundacji TVN "Nie jesteś sam"

W tym roku do akcji przyłączyły się tradycyjnie najbardziej rozpoznawalne "twarze" TVN. W mikołajkowy poranek większość z nich zjawiła się w studio "Dzień Dobry TVN", by zachęcić widzów do zakupu uroczych miśków.