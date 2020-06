Sofię Richie BOLĄ spekulacje o powrocie Scotta do Kourtney Kardashian? "Wciąż PRZEŻYWA rozstanie"

Zadania nie ułatwiała im ponoć była partnerka Disicka , która robiła wszystko, by młodsza koleżanka z branży nie czuła się częścią rodziny . Był to podobno najczęstszy powód kłótni Scotta i Sofii, której w konflikcie z Kardashianką brakowało wsparcia ze strony partnera.

Ostatecznie para zerwała ze sobą w maju, tuż po wyjściu Scotta z odwyku, i nic nie wskazuje na to, by mieli do siebie wrócić. Zwłaszcza, że od jakiegoś czasu pojawiają się doniesienia o odnowieniu romansu przez Scotta i Kourtney.