Sonia Bohosiewicz buduje dom w środku lasu. Pokazała wnętrza nieruchomości i postępy prac. Będzie luksusowo?

Mówi się, że budowa domu to jedno z największych wyzwań. Okazuje się, że całkiem sporo do powiedzenia na ten temat może mieć Sonia Bohosiewicz , która za pomocą mediów społecznościowych pokazała urywki swojego nowego domu. Postępy jednak nieszczególnie zachwycają inwestorkę.

Sonia Bohosiewicz buduje dom w środku lasu. Pokazała postępy prac

Aktorka postanowiła także relacjonować internautom budowę domu i pokazała postępy prac. Sonia Bohosiewicz zdecydowała się na niewielki dom w środku lasu. Ta wyjątkowa nieruchomość obłożona została ciemnym drewnem i pokryta czarną dachówką. Choć już z zewnątrz bryła robi spore wrażenie, to przed 48-latką jeszcze dość duże wyzwanie, czyli urządzenie jego wnętrz. Wygląda na to, że budowlane emocje już dają się we znaki.