Sonia Bohosiewicz KPI z osób chorych psychicznie: "Wchodzi facet i widzisz, że jest chory"

Bardzo mi przykro , że Sonia naśmiewa się z tak poważnego problemu właśnie jaki coraz częściej dotyka ludzi... miesiąc temu odszedł mój partner miał być na dobre i złe a popełnij samobójstwo zostawiając dwoje dzieci...z depresją z tabletkami wizytami u psychiatry. to co siedzi w głowie nikt nie wie, na oddział kolejki musiał czekać na telefon bo sam z sobą sobie rady nie dawał...a nikt by po nim nie powiedział że tak może zrobić ... cudowny partner ..ojciec.. dla ludzi fajny wesoły facet sama widzę że po Tym wszystkim co przechodzę osobiście nie wpadnę w depresję z tęsknoty... bólu..to znaczy że też ludzie powinni się mnie bać i oceniać po słowach pani Soni...