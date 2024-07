Sonia Bohosiewicz ROZSTAŁA SIĘ z partnerem?! Tabloid nie ma wątpliwości

Zbychó. 25 min. temu zgłoś do moderacji 37 3 Odpowiedz

Pani Soniu - jak pisali że Jacuś Rz. to pierwszy żigolo Warszawy, to Pani nie wierzyła i pisała z oburzeniem, że to "zazdrość" i że ogólnie big love. Pan Aviator sobie poużywał, pojeździł za Pani pieniądze, polansował się w mediach i na socjalach. I jak zwykle - zwiał. I o to mu chodziło. Ps. Ciepło jest, proszę szukać kolegi w "Na Lato", tam zwykle czai się na zdesperowane i majętne panie w pierwszym stadium andropauzy.