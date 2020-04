"Spalona przez pożar" twarz Deynn apeluje o pomoc dla Biebrzańskiego Parku Narodowego. Małgorzata Rozenek: "Niesamowita"

Osa 36 min. temu zgłoś do moderacji 1 14 Odpowiedz

To nie malunki na jej twarzy a zdjecia, obrazki przyrody, natury w parku biebrzanskim powinna pokazać, stare zdjęcia parku, sprzed pożaru i zdjęcia po . By uświadomić, pokazać jakie to cudo, piękno, dar natury, które uległo zniszczeniu, degradacji przez człowieka i by to ratować. Mnie do pomocy nie muszą przekonywać jej makijaże. Ze dwa dni temu wplacilam pieniadze na konto parku na walkę z pożarem. A i sama bym się nie malowala by kogoś przekonać. To nie ona jest ważna ta Deyn a park.