Specjalistka wylicza, jakim zabiegom "chirurgicznym oraz niechirurgicznym" miała poddać się Lindsay Lohan

Lindsay Lohan , która rozpoczęła karierę aktorską jako dziecko, zdobyła ogromną popularność w młodym wieku. Niestety, sława poważnie odbiła się na jej życiu prywatnym. Swego czasu gwiazda zmagała się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz miewała problemy z prawem. Całe szczęście ostatecznie udało się jej wyjść na prostą. Parę lat temu powróciła do świata show-biznesu, zaskakując fanów ustatkowanym życiem. 38-latka spełnia się bowiem aktualnie w roli żony finansisty Badera Shammasa oraz mamy chłopca o imieniu Luai.

To jednak nie wszystko. Od pewnego czasu w kontekście Lindsay pisze się o odmienionym wyglądzie. W odróżnieniu od niektórych znanych koleżanek, które prezentują światu "nową twarz", aktorka nie straszy, a zachwyca.

Przemiana Lindsay Lohan. To ona stoi za nową twarzą aktorki

W sieci co rusz w związku z tym pojawiają się wypowiedzi ekspertów, którzy oceniają udaną metamorfozę Lohan. Za odświeżonym wizerunkiem gwiazdy stoi doktor Radmila Lukian , która słynie z nietuzinkowego podejścia do medycyny przeciwstarzeniowej. Kobieta pracuje w renomowanej klinice Lucia Clinic w Dubaju. Stroni od inwazyjnych zabiegów i poddaje swoich pacjentów najnowszym, naukowo zbadanym metodom. Wierzy w pielęgnację skóry od wnętrza.

Ekspertka o metamorfozie Lindsay Lohan. Wyliczyła zabiegi, jakim miała poddać się gwiazda

Widzę subtelne, ale skuteczne zmiany, które świadczą o wyjątkowo przemyślanych zabiegach. (...) Lindsay przeszła szereg zabiegów chirurgicznych i niechirurgicznych. Jakie zabiegi mogły przyczynić się do jej transformacji? - zaczęła w jednym ze swoich filmów Magdalena Szymańska.

Następnie ujawniła, co według niej wykonano na twarzy Amerykanki.

Lindsay wygląda co najmniej 10 lat młodziej. Nowy wygląd to wynik nowoczesnego podejścia do medycyny estetycznej, który podkreśla naturalne piękno, zachowując autentyczność - skwitowała.