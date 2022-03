Specjalnie dla Rihanny otwarto w NOCY butik Baby Dior. Odziana w kożuch gwiazda kompletowała wyprawkę dla dziecka (ZDJĘCIA)

Obecnie Riri przebywa w Paryżu, gdzie stylizacjami podkreśla ciążowy brzuch. Nie inaczej było w weekend, gdy wokalistka wybrała się do luksusowej restauracji serwującej owoce morza. Podczas kolacji artystka pojawiła się w turkusowym kombinezonie od Stelli McCartney.

Tymczasem dzień rozwiązania zbliża się wielkimi krokami. Do stacjonującej w mieście miłości celebrytki dołączył właśnie jej ukochany A$AP Rocky, który w niedzielę zabrał przyszłą matkę swojego dziecka do butiku Diora z asortymentem przeznaczonym dla najmłodszych, by skompletować w nim wyprawkę. Specjalnie dla Rihanny Baby Dior otworzył się po godzinie 23.