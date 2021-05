Miley Cyrus paraduje z dziurą na rozporku po ulicach West Hollywood (ZDJĘCIA)

Na przestrzeni ostatniej dekady wszyscy mogliśmy obserwować przemianę Miley Cyrus , która przeskakiwała od wizerunku ukochanej gwiazdki Disneya do wyuzdanej złośnicy z językiem na wierzchu. Od chwili rozstania z mężem Liamem Hemsworthem w 2019 roku gwiazda chyba generalnie przestała już dbać o to, jak postrzegana jest przez kolorową prasę, a od niedawna nawet niespecjalnie kryje się z faktem, że wróciła do picia w nadmiernych ilościach .

Kusy top i spore ilości biżuterii jak najbardziej wpasowują się w styl, jaki gwiazda prezentowała przed ostatnie lata, jednak jej spodnie mogą już być powodem do niepokoju. Choć nie wątpimy, że kosztowały one znacznie więcej, niż wyglądają, to nie zmienia to faktu, że prezentują się niechlujnie. Widoczna dziura na rozporku i postrzępione, zielone już od ciągłego przydeptywania nogawki mogłyby przyprawić o ciarki na plecach nawet najbardziej zaprawionego w bojach fana estetyki grunge.