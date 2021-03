Sprawa o udział Marceliny Zawadzkiej w wyłudzeniu VAT zmierza ku końcowi. "Do przesłuchania został jeden świadek"

Kiki 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No w końcu człowiek z telewizji polskiej kradną oszukują manipulują.......na to idą nasze pieniądze 2 miliardy na oszustów i złodziei......a oni i tak mają to w du.....nie i bawią się na zanzibarach...i innych wyspach a my za to placimy