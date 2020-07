TYLKO NA PUDELKU: Co dalej z posadą Marceliny Zawadzkiej w "Pytaniu na Śniadanie"?

Ostatnie dni w życiu Marceliny Zawadzkiej z pewnością nie należą do najprzyjemniejszych. Celebrytka, której furtką do show biznesu okazał się udział w konkursie Miss Polonia , nieoczekiwania stała się bohaterką związanego z oszustwami podatkowymi skandalu.

Pani Marcelina Z. ma status osoby oskarżonej. Ma postawione trzy zarzuty. Co do dwóch przyznała się w postępowaniu przygotowawczym przed prokuratorem, a co do jednego nie - cytowaliśmy za Plejadą rzeczniczkę Sądu Okręgowego w Kaliszu, Ewę Głowacką-Andler.