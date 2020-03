Stefano Terrazzino nadał Julii Wieniawie nowy pseudonim. Nazywą ją PETARDINĄ PICCOLINĄ

Trudno pominąć Julię Wieniawę w rozmowach o najgorętszych nazwiskach polskiego show biznesu. Celebrytka pojawia się wszędzie i mało brakuje, aby zaczęła wyskakiwać z lodówki. Poza grą w filmach Vegi i wcielaniu się w serialowe postaci, Julka ma również inne sposoby na zarobek. Na swoim profilu na Instagramie reklamuje najróżniejsze produkty: od kokosowych pianek do mycia twarzy, przez odchudzające herbatki, po bananowe pomadki i kamienie do masowania twarzy.

Ostatnio jednak Wieniawa przede wszystkim przygotowuje się do startu nowego sezonu Tańca z gwiazdami, który rusza już w najbliższy piątek. Julka z całych sił walczy na treningach, by przybliżyć się do możliwości zwycięstwa w programie i zgarnięcia kryształowej kuli. Z uwagi na jej zacięcie i determinację jej taneczny partner Stefano Terrazzino nadaj jej nowy przydomek "Petardina Piccolina".

Myślicie, że nowa ksywka przyjmie się w gronie znajomych?